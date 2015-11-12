Число жертв пожара в клубе в Бухаресте увеличилось до 51

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Получившие смертельные ожоги во время пожара в ночном клубе Colectiv в Бухаресте подростки 18 и 19 лет скончались в больницах в Великобритании, передает Газета.Ru со ссылкой на Associated Press.

Больница в Брумфилде подтвердила гибель 19-летнего Владута Роберто Энди, а в больнице в Ливерпуле сообщили о смерти 18-летней Элен Ниту.

Подростков перевезли в Британию на специальном самолете НАТО, специально для оказания экстренной помощи.

Ранее сообщалось о 49 погибших. Во время шоу фейерверков люди не могли выбраться из горящего помещения из-за давки и лишь одного открытого выхода. После пожара в Бухаресте начались протесты.