Число жертв пожара в фитнес-центре в Южной Корее достигло 29 человек - ОБНОВЛЕНО-2

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ До 29 человек увеличилось число погибших в результате пожара в фитнес-центре в южнокорейском городе Чечхон.

Как сообщает Report, об этом передает в четверг ABC News, ссылаясь на местные СМИ Южной Кореи.

***16:30

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв пожара в Южной Корее, происшедшего в сауне фитнес-центра в городе Чечхон, достигло двадцати, сообщает Report со ссылкой на корейские СМИ.

Помимо этого от ожогов и дыма пострадали еще 24 человека.

*** 15:22

В результате пожара в фитнес-центре в южнокорейском городе Чечхон погибли по меньшей мере 16, пострадали более 18 человек, передает Report со ссылкой на Синьхуа.

Все пострадавшие на момент пожара находились на втором этаже в общественной сауне восьмиэтажного центра.

Причиной пожара стало возгорание автомобиля на подземной парковке финтес-центра.

На данный момент на месте происшествия находятся 50 пожарных машин, а с огнем борются 60 пожарных, задействованы два вертолета.