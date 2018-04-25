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    Число жертв пожара на нефтяной скважине в Индонезии возросло до 15 - ОБНОВЛЕНО 2

    Пожар пока не потушен

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Число погибших при пожаре на нелегальной нефтяной скважине в Индонезии возросло до 15, еще 43 человека пострадали. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в агентстве по борьбе с чрезвычайными ситуациями.

    "Мы продолжаем собирать данные о числе погибших, так как пожар пока не потушен", - приводит агентство заявление ведомства.

    К тушению огня подключились пожарные, армия, полиция и волонтеры. Эвакуированы жители расположенных рядом со скважиной поселений.

    *** 11:18

    По меньшей мере десять человек погибли и десятки получили ранения в результате пожара на незаконной нефтяной скважине в Индонезии. Как передает Report, об этом сообщает RT со ссылкой на  AFP. 

    Отмечается, что возгорание также полностью уничтожило три дома. Оно до сих пор не потушено. По данным агентства, в результате инцидента произошёл разлив нефти. Масштабы разлива до сих пор оцениваются специалистами. 

    Полиция предполагает, что число погибших в ближайшее время возрастёт. Что именно стало причиной возгорания, в настоящий момент неизвестно.

    *** 07:40

    В индонезийской провинции Ачех произошло возгорание на скважине, где велась незаконная добыча нефти.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN Indonesia.

    Как отмечается, в результате инцидент могли погибнуть несколько человек.

    В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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