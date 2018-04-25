Число жертв пожара на нефтяной скважине в Индонезии возросло до 15 - ОБНОВЛЕНО 2

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Число погибших при пожаре на нелегальной нефтяной скважине в Индонезии возросло до 15, еще 43 человека пострадали.
Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в агентстве по борьбе с чрезвычайными ситуациями.
"Мы продолжаем собирать данные о числе погибших, так как пожар пока не потушен", - приводит агентство заявление ведомства.
К тушению огня подключились пожарные, армия, полиция и волонтеры. Эвакуированы жители расположенных рядом со скважиной поселений.
*** 11:18
По меньшей мере десять человек погибли и десятки получили ранения в результате пожара на незаконной нефтяной скважине в Индонезии. Как передает Report, об этом сообщает RT со ссылкой на AFP.
Отмечается, что возгорание также полностью уничтожило три дома. Оно до сих пор не потушено. По данным агентства, в результате инцидента произошёл разлив нефти. Масштабы разлива до сих пор оцениваются специалистами.
Полиция предполагает, что число погибших в ближайшее время возрастёт. Что именно стало причиной возгорания, в настоящий момент неизвестно.
*** 07:40
В индонезийской провинции Ачех произошло возгорание на скважине, где велась незаконная добыча нефти.
Как передает Report, об этом сообщает CNN Indonesia.
Как отмечается, в результате инцидент могли погибнуть несколько человек.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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