Число жертв пожара на нефтедобывающей платформе в Мексике возросло до пяти

Пять человек стали жертвами пожара на нефтедобывающей платформе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе в воскресенье.
Как сообщает Report, об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции глава предприятия Октавио Ромеро Оропеса.
"К сожалению, погибли пять человек, шестеро пострадали и двое пропали без вести", - сказал он.
Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил об одном погибшем и нескольких пропавших без вести. Состояние одного из получивших ожоги оценивается как тяжелое. Компания пообещала провести расследование обстоятельств аварии.