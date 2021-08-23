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Число жертв пожара на нефтедобывающей платформе в Мексике возросло до пяти

Число жертв пожара на нефтедобывающей платформе в Мексике возросло до пяти Пять человек стали жертвами пожара на нефтедобывающей платформе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе в воскресенье
Другие страны
23 августа 2021 г. 23:49
Число жертв пожара на нефтедобывающей платформе в Мексике возросло до пяти

Пять человек стали жертвами пожара на нефтедобывающей платформе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе в воскресенье.

Как сообщает Report, об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции глава предприятия Октавио Ромеро Оропеса.

"К сожалению, погибли пять человек, шестеро пострадали и двое пропали без вести", - сказал он.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил об одном погибшем и нескольких пропавших без вести. Состояние одного из получивших ожоги оценивается как тяжелое. Компания пообещала провести расследование обстоятельств аварии.

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