Число жертв падения самолета в Индонезии возросло до 38

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Число погибших в результате крушения индонезийского военно-транспортного самолета Hercules C-130, который упал на отель и жилые кварталы на севере острова Суматра в городе Медан, возросло до 38 человек. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявили представители Красного Креста.

"Мы обнаружили 38 тел, в том числе одного ребенка", — сказал член спасательной группы больницы Медана Эко Трианди. В соответствии с полевым отчетом, на месте крушения есть еще жертвы, отметил представитель больницы.

Ранее сообщалось о 30 погибших.

Авиакатастрофа произошла в пределах третьего по величине в Индонезии города Медан. Работники отеля утверждают, что самолет взорвался над зданием отеля. Обломки C-130 задели два жилых дома и повредили линии электропередачи.

По предварительным данным, на борту самолета находились 12 членов экипажа, а также пассажиры, их точное количество не уточняется.