Число жертв оползня в Мьянме возросло до 75 человек

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв оползня в штате Качин на севере Мьянмы увеличилось до 75 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее сообщалось о 30 погибших.

"К настоящему моменту извлечено 75 тел", — цитирует телеканал слова представителя местной администрации.

Порядка 100 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Оползень сошел в субботу неподалеку от шахты по добыче нефрита близ города Хпакан в северном штате Качин, основная масса земли обрушилась на жилые дома горняков. По оценке властей, под завалами оказались не менее 70 домов, число жертв может возрасти до ста человек.

На месте работают спасатели, в разборе завалов также принимают участие местные жители и военные.