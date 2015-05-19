​Число жертв оползня в Колумбии превысило 60 человек

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Спасатели обнаружили тела 61 человека, погибшего в результате схода оползня в районе колумбийского города Сальгар (департамент Антиокия). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Национальном управлении по борьбе с чрезвычайными происшествиями южноамериканской страны.

"На данный момент мы обнаружили 61 погибшего, - говорится в коммюнике ведомства. - Тела сейчас перевозятся в Медельин для их опознания судебно-медицинскими экспертами".

По информации, из-за проливных дождей произошел оползень, в результате которого жилые постройки рухнули в воду. По мнению руководства спасательной операцией, число погибших может возрасти.