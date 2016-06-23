 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Число жертв обрушения на алюминиевом заводе в Китае увеличилось до 10 человек

    Еще восемь человек получили ранения, двое находятся в тяжелом состоянии

    Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ Спасатели обнаружили тела еще троих человек, оказавшихся под завалами в результате обрушения оборудования на алюминиевом заводе в центральной китайской провинции Хэнань.

    Как передает Report, таким образом число погибших достигло 10. Как сообщило в четверг Центральное китайское телевидение, двое человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

    Инцидент произошел в среду при работах по разборке оборудования на одной из площадок завода. Восемь сотрудников предприятия получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

    Предприятие где произошла трагедия, принадлежит Aluminum Corporation of China.

    Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента. Ранее сообщалось, что был задержан один человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi