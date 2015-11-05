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    Число жертв непогоды в Египте возросло до 13 человек

    Более тридцати жителей Египта пострадали из-за сильных ливней на севере страны

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв ливней, прошедших в Египте в последние дни, достигло 13 человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили  в министерстве здравоохранения страны. Пострадали еще более тридцати человек.

    Стихия разыгралась практически на всем севере страны, однако наиболее сильно пострадали населенные пункты в провинции Эль-Бухейра. Там в ряде деревень потоки ливневой воды поднимались до потолка одноэтажных домов, что привело к гибели не ожидавших таких размахов непогоды людей.

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