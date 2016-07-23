Число жертв наводнения в Китае достигло 78

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 78 человек погибли и более 90 человек пропали без вести с начала этой недели в результате наводнения в Китае. Как сообщает Report, об этом заявили власти страны.

Проливные дожди в районах, отличающихся засушливым климатом, вынудили покинуть свои дома около 16 млн. жителей Китая. Сильнее всего пострадали провинции Хэбэй и Хэнань.

По данным властей страны, наводнение уничтожило урожай на площади в 1,5 млн. га, потери оцениваются в 3 млрд. долларов (20 млрд. юаней).

Проливные дожди не прекращаются в разных районах Китая с конца июня. Особенно сложная обстановка наблюдается в регионах в бассейне реки Янцзы. Жертвами наводнений, сходов селей и оползней за это лето в Китае стали более 200 человек.