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Число жертв наводнения в Испании увеличилось до 211 человек

Число жертв наводнения в Испании увеличилось до 211 человек Число погибших в Испании в результате наводнения возросло до 211 человек, а десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести.
Другие страны
2 ноября 2024 г. 16:29
Число жертв наводнения в Испании увеличилось до 211 человек

Число погибших в Испании в результате наводнения возросло до 211 человек, а десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом в телевизионном заявлении 2 ноября сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Он заявил, что правительство направляет еще 5 тыс. военнослужащих для помощи в поисках и очистке территории в дополнение к 2,5 тыс. уже развернутым в зоне бедствия солдатам.

"Это крупнейшая операция Вооруженных сил Испании в мирное время", - сказал Санчес. "Правительство будет мобилизовать все необходимые ресурсы, пока они нужны".

Произошедшее в Испании стало крупнейшим в Европе бедствием после наводнения 1967 года в Португалии, в результате которого погибло не менее 500 человек.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 211 nəfərə çatıb

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