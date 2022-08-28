Число жертв наводнений в Пакистане превысило 1 030

В результате наводнений, вызванных муссонными дождями, в Пакистане летом текущего года погибли более одной тысячи человек, среди них более 300 детей.

В результате наводнений, вызванных муссонными дождями, в Пакистане летом текущего года погибли более одной тысячи человек, среди них более 300 детей.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Associated Press.

Так, по последним данным, с июня в результате наводнений погибли не менее 1 033 человек. Свыше 330 тыс. в настоящее время эвакуировали в провинции Хайбер-Пахтунхва в связи с наводнениями.

По данным местных властей, повреждено почти 3 тыс. км дорог и 129 мостов, что заблокировало доступ к районам, которым был причинен значительный ущерб, погибло более 500 тыс. голов домашнего скота. Затронуты все четыре провинции Пакистана.

По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, с середины июня в Пакистане от наводнений пострадали 2,3 млн человек, были разрушены более 95 тыс. домов.

Власти Пакистана обратились за международной гуманитарной помощью.

Напомним, что в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в целях содействия в ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, приведших к многочисленным человеческим жертвам и крупномасштабным разрушениям в Пакистане, правительством Азербайджана будет оказана помощь этой стране в размере 2 млн долларов США.