Число жертв наводнений в Пакистане превысило 1 030

В результате наводнений, вызванных муссонными дождями, в Пакистане летом текущего года погибли более одной тысячи человек, среди них более 300 детей.
Как передает
Так, по последним данным, с июня в результате наводнений погибли не менее 1 033 человек. Свыше 330 тыс. в настоящее время эвакуировали в провинции Хайбер-Пахтунхва в связи с наводнениями.
По данным местных властей, повреждено почти 3 тыс. км дорог и 129 мостов, что заблокировало доступ к районам, которым был причинен значительный ущерб, погибло более 500 тыс. голов домашнего скота. Затронуты все четыре провинции Пакистана.
По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, с середины июня в Пакистане от наводнений пострадали 2,3 млн человек, были разрушены более 95 тыс. домов.
Власти Пакистана обратились за международной гуманитарной помощью.
Напомним, что в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в целях содействия в ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, приведших к многочисленным человеческим жертвам и крупномасштабным разрушениям в Пакистане, правительством Азербайджана будет оказана помощь этой стране в размере 2 млн долларов США.