Число жертв наводнений в Колумбии выросло до 273 человек

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 273 человека погибли в результате наводнений и схода селевых потоков в Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщил президент республики Хуан Мануэль Сантос, прибывший в пострадавший регион.

"Я с сожалением сообщаю, что число погибших в (муниципалитете) Мокоа, согласно последнему докладу, составляет 273 человека. Мои соболезнования их родственникам", - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Как отметил глава государства, число пострадавших остается прежним - 262 человека. Около 2,7 тыс. человек находятся во временных убежищах.