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Число жертв наводнений в Испании достигло 214 человек

Число жертв наводнений в Испании достигло 214 человек В Испании число погибших из-за разрушительных последствий наводнений достигло 214 человек.
Другие страны
3 ноября 2024 г. 17:29
Число жертв наводнений в Испании достигло 214 человек

В Испании число погибших из-за разрушительных последствий наводнений достигло 214 человек.

Как передает Report со ссылкой на EFE, об этом сообщают местные власти.

Согласно информации, три тела были обнаружены в муниципалитете Педральба в провинции Валенсия, без вести пропавшими считаются один или два человека. Поиски тел погибших продолжаются.

На сегодняшний день опознаны 67 тел, отмечает El Mundo.

Ранее сообщалось о 211 погибших в результате наводнения в Испании.

Напомним, что 29 октября на Испанию обрушились ливни, которые привели к наводнениям. Был установлен красный уровень опасности в Валенсии и оранжевый в Андалусии. Власти Каталонии предупредили жителей о риске града и торнадо в окрестностях провинции Барселона.

По неофициальным данным, число жертв может достигнуть 500. Также известно, что в Валенсии около 2 тыс. человек пропали без вести. Правительство Испании объявило трехдневный траур.

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Версия на английском языке Spain mounts biggest peacetime disaster recovery operation as death toll reaches 214

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