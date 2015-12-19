Число жертв наводнений на Филиппинах выросло до 35

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв наводнений на Филиппинах, вызванных проливными дождями, выросло до 35, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Из-за непогоды президент Филиппин Бенигно Акино объявил о введении в стране "бедственного положения".

Наиболее сильный удар стихии пришелся на второй по величине остров Минданао, расположенный на юге архипелага, а также на Висайские острова.

Причиной ливневых дождей стал тайфун "Нона" (международное название "Мелор"), который обрушился на территорию Филиппин в начале этой недели. Из-за угрозы наводнений были эвакуированы не менее 800 тыс. жителей центральных районов Филиппин. Кроме того, во многих районах была нарушена подача электричества, без света остались миллионы человек.