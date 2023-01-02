О нас

Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 50

Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 50 По меньшей мере 50 человек погибли, 21 числится пропавшим без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах.
Другие страны
2 января 2023 г. 09:45
Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 50

По меньшей мере 50 человек погибли, 21 числится пропавшим без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечается в опубликованном в понедельник отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Сообщается, что затопления затронули более 583,4 тыс. человек в 10 регионах республики.

Согласно данным ведомства, 51,4 тыс. перемещенных лиц находятся в 95 эвакуационных центрах. По меньшей мере 1,42 тыс. человек заранее покинули свои дома, 16 получили различные травмы. В девяти регионах республики зафиксировано 469 связанных с ударом стихии инцидента, среди которых наводнения и оползни.

Между тем стихия повредила 4,54 тыс. домов на сумму 54,8 млн песо (985,8 тыс. долларов). Ущерб, нанесенный 95 инфраструктурным объектам, оценивается в 1,13 млрд песо (20,4 млн долларов), сельскому хозяйству - в 245 млн песо (4,4 млн долларов). Наводнения повредили 140 дорог и 14 мостов, затронута работа 19 морских портов. В 63 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 62 оно уже восстановлено, в некоторых местах сохраняются проблемы с водоснабжением.

В 67 городах и 71 муниципалитете приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях. В 22 населенных пунктах введен режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 48,2 млн песо (865,8 тыс. долларов).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Filippində daşqın qurbanlarının sayı 50 nəfərə çatıb

Самое важное

Президент: Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет
Президент: Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет
1 января 2023 г. 00:02
Президент Азербайджана: В 2023 году мы вернем лачинцев в Лачин
Президент Азербайджана: В 2023 году мы вернем лачинцев в Лачин
31 декабря 2022 г. 23:55
Дипломатический кулак Ильхама Алиева разбил очередную антиазербайджанскую провокацию в СБ ООН - АНАЛИЗ
Дипломатический кулак Ильхама Алиева разбил очередную антиазербайджанскую провокацию в СБ ООН - АНАЛИЗ
31 декабря 2022 г. 16:19
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
31 декабря 2022 г. 13:43
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 20-й день
ФотоАкция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 20-й день
31 декабря 2022 г. 09:11
Назначен спецпредставитель в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах
Назначен спецпредставитель в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах
30 декабря 2022 г. 22:04
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира
30 декабря 2022 г. 21:15
Телеграмма американского офицера: Еще одно доказательство этнической чистки в отношении азербайджанцев со стороны армян
ФотоТелеграмма американского офицера: Еще одно доказательство этнической чистки в отношении азербайджанцев со стороны армян
30 декабря 2022 г. 16:04
Экоактивисты и волонтеры продолжают акцию протеста на дороге Ханкенди-Лачын
Экоактивисты и волонтеры продолжают акцию протеста на дороге Ханкенди-Лачын
30 декабря 2022 г. 14:07
Завершена осенняя сессия Милли Меджлиса, депутаты ушли на каникулы
Завершена осенняя сессия Милли Меджлиса, депутаты ушли на каникулы
30 декабря 2022 г. 13:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi