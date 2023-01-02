Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 50

По меньшей мере 50 человек погибли, 21 числится пропавшим без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах.

По меньшей мере 50 человек погибли, 21 числится пропавшим без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечается в опубликованном в понедельник отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Сообщается, что затопления затронули более 583,4 тыс. человек в 10 регионах республики.

Согласно данным ведомства, 51,4 тыс. перемещенных лиц находятся в 95 эвакуационных центрах. По меньшей мере 1,42 тыс. человек заранее покинули свои дома, 16 получили различные травмы. В девяти регионах республики зафиксировано 469 связанных с ударом стихии инцидента, среди которых наводнения и оползни.

Между тем стихия повредила 4,54 тыс. домов на сумму 54,8 млн песо (985,8 тыс. долларов). Ущерб, нанесенный 95 инфраструктурным объектам, оценивается в 1,13 млрд песо (20,4 млн долларов), сельскому хозяйству - в 245 млн песо (4,4 млн долларов). Наводнения повредили 140 дорог и 14 мостов, затронута работа 19 морских портов. В 63 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 62 оно уже восстановлено, в некоторых местах сохраняются проблемы с водоснабжением.

В 67 городах и 71 муниципалитете приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях. В 22 населенных пунктах введен режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 48,2 млн песо (865,8 тыс. долларов).