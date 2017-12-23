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    Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 110 человек

    Большинство погибших проживали на самом крупном острове страны Минданао

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв наводнений и оползней, возникших в результате тропического шторма на юге Филиппин, увеличилось до 111 человек, еще 150 числятся пропавшими без вести.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА «Новости», большинство погибших проживали в провинциях Южный Ланао и Северная Замбоанга, расположенных на самом крупном острове страны Минданао.

    Ранее сообщалось о 90 погибших и 45 пропавших без вести.

    Действие шторма, который вызвал наводнения и оползни, ощутили на себе более 270 тысяч человек. На территории страны открыты 608 центров эвакуации, которые могут разместить 44 тысячи человек.




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