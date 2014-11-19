Число жертв нападения на прихожан синагоги в Иерусалиме возросло до пяти человек

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв нападения двух арабов на прихожан синагоги в Иерусалиме возросло до пяти человек — в больнице скончался раненый полицейский.

Утром во вторник в здании синагоги "Кехилат Бней-Тора" и религиозного училища "Торат Моше", где на утреннюю молитву собрались три десятка человек, ворвались двое арабов — предположительно двоюродные братья — жители восточной части Иерусалима. Они напали на прихожан, вооружившись пистолетами и ножами для разделки мяса. В результате нападения также были убиты четыре раввина — выходцы из США и Великобритании. Нападавших застрелили прибывшие на место полицейские.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", тридцатилетний полицейский Зидан Саиф (ZidanSaif), который был ранен нападавшими, скончался от полученных ранений.

Атака на молельный дом продолжила череду нападений на израильтян на националистической почве, которые за последний месяц произошли в Иерусалиме, Тель-Авиве и на Западном берегу реки Иордан.

Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился снести дома двух арабских жителей Иерусалима, убивших раввинов в городской синагоге. В обращении к нации глава правительства пообещал принять "как оборонительные, так и атакующие меры", чтобы остановить волну насилия, в последний месяц захлестнувшую 800-тысячный город, объявленный израильтянами своей единой и неделимой столицей.

Снос палестинских домов в наказание за причастность их владельцев к терактам Израиль широко практиковал во время "второй интифады" — вооруженного палестинского восстания первой половины 2000-х годов. По оценкам правозащитников, с 2001 года по февраль 2005 года, когда от этой меры отказались, было разрушено свыше 660 построек. Практика была возобновлена минувшим летом в ответ на похищение и убийство палестинскими боевиками трех израильских подростков на Западном берегу реки Иордан.