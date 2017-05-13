Число жертв нападения на миротворцев в ЦАР выросло до пяти

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Количество миротворцев ООН, погибших в результате нападения в Центральноафриканской республике (ЦАР), возросло до пяти.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщил представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

Ранее сообщалось о нападении неизвестных на конвой миссии ООН в стране (MINUSCA). Накануне сообщалось о гибели четырех миротворцев из Камбоджи, еще один военнослужащий из Марокко числился пропавшим без вести. Его тело, как сообщил Дюжаррик журналистам, было найдено и доставлено в город Банги.

По данным MINUSCA, нападение в районе города Йогофонго было организовано христианскими повстанцами из ополчения "Антибалака", восемь из которых погибли в перестрелке с военными.