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    Число жертв нападения на миротворцев в ЦАР выросло до пяти

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Количество миротворцев ООН, погибших в результате нападения в Центральноафриканской республике (ЦАР), возросло до пяти.Как...

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Количество миротворцев ООН, погибших в результате нападения в Центральноафриканской республике (ЦАР), возросло до пяти.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщил представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

    Ранее сообщалось о нападении неизвестных на конвой миссии ООН в стране (MINUSCA). Накануне сообщалось о гибели четырех миротворцев из Камбоджи, еще один военнослужащий из Марокко числился пропавшим без вести. Его тело, как сообщил Дюжаррик журналистам, было найдено и доставлено в город Банги.

    По данным MINUSCA, нападение в районе города Йогофонго было организовано христианскими повстанцами из ополчения "Антибалака", восемь из которых погибли в перестрелке с военными.

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