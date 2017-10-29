Число жертв нападения на гостиницу в Сомали превысило 25 человек

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Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате нападения на гостиницу Nasa-Hablod 2 близ дворца президента Сомали в Могадишо достигло 27 человек.

Как передает Report, со ссылкой на İnterfax, об этом сoобщают западные СМИ со ссылкой на данные властей.

Тем временем, министр информации Сомали Абдирахаман Осман сообщил, что глава сомалийской разведки и начальник полиции были отправлены в отставку в связи с произошедшим.

Накануне террорист-смертник привел в действие установленную в автомобиле бомбу у гостиницы Nasa-Hablod 2, расположенной около резиденции президента. Через несколько минут поблизости взорвался микроавтобус, груженный взрывчаткой. Затем последовало нападение на отель.

Сомалийским службам безопасности удалось убить двух нападавших, а еще трех взять в плен.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".