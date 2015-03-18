Число жертв нападения боевиков в Тунисе возросло до 22

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ До 22 человек возросло число жертв вооруженного нападения в столице Туниса.

Report со ссылкой на ТАСС сообщает, что такие уточненные данные приводит в среду тунисское телевидение. По его данным, еще около 50 человек получили ранения.

Ранее премьер-министр страны Хабиб эс-Сид, выступая на пресс-конференции, сообщил, что вооруженная вылазка унесла жизни 19 человек, в том числе 17 иностранных туристов.

По его данным, в числе погибших - граждане ФРГ, Италии, Польши и Испании. Кроме того, убиты также двое тунисцев - сотрудник силовых структур и гражданский.