Число жертв нападения боевиков "Боко Харам" в Нигерии возросло до 86

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Число жертв нападения боевиков "Боко Харам" на мирных жителей на северо-востоке Нигерии увеличилось до 86, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные местных властей.

Ранее сообщалось о 65 погибших, напоминает Report со ссылкой на РИА Новости.

Нападение произошло в субботу ночью в окрестностях города Майдугури на северо-востоке Нигерии. Боевики напали на деревню Далори и два лагеря для беженцев, где находятся более 25 тыс. человек. Боевики расстреливали местных жителей, жгли хижины, также три смертницы подорвали себя среди людей, пытающихся спастись бегством.

Представитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Мохаммад Канар сообщил, что после нападений было обнаружено 86 тел погибших. Представитель госпиталя в Майдугури Абба Муса сообщил, что еще 62 человека были доставлены в местный госпиталь с ожогами различной тяжести.

Части правительственной армии прибыли на место нападения лишь через несколько часов после его начала, при этом солдаты не смогли отбить населенный пункт у боевиков, которые были лучше вооружены. Террористы отступили только после прибытия подкрепления с более тяжелым вооружением, сообщили агентству представители армии.