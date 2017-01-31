Число жертв наезда автомобиля на пешеходов в Мельбурне увеличилось до шести

Баку. 31 января. REPORT.AZ/Шестой человек скончался в результате полученных ранений при наезде автомобилиста на пешеходов в центре австралийского Мельбурна.

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости.

Ранее сообщалось о пяти жертвах: трое погибли на месте, еще двое скончались в больнице.

По данным агентства, шестой жертвой стал 33-летний мужчина. В настоящий момент в больнице остаются еще девять человек, один из них в критическом состоянии.

ЧП произошло 20 января в дни проведения в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии по теннису, в связи с чем в городе собрались тысячи иностранных туристов. В нескольких сотнях метров от места проведения соревнований 26-летний водитель, ранее известный властям в связи с применением насилия, употреблением наркотиков и проблемами с психическим здоровьем, умышленно въехал в толпу на скорости около 60 километров в час. Полиция не признала инцидент актом терроризма. Водителю уже предъявили обвинения в убийстве пяти человек, за что ему может грозить пожизненное заключение.