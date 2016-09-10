Число жертв массовых беспорядков на севере Индии достигло 75

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Два молодых человека погибли в субботу в результате новой волны столкновений между протестующими и силами безопасности в долине Кашмир на севере Индии, число жертв массовых беспорядков достигло 75 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила полиция штата Джамму и Кашмир.

По данным правоохранительных органов, оба погибших участвовали в стычках в городах Ботенгоо и Тукроо на юге долины. Местные жители забрасывали камнями полицейских, те вынуждены были применить оружие, в результате один юноша погиб от попадания ему в голову гранаты со слезоточивым газом, второй скончался в результате огнестрельного ранения. Всего пострадали свыше 30 человек, в том числе четыре представителя сил безопасности.

Сегодня центральные власти Индии приняли решение ввести в Джамму и Кашмир дополнительный военный контингент.