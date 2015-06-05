​Число жертв крушения теплохода в Китае возросло до 82 человек

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Спасатели извлекли из воды тела еще семи пассажиров и членов экипажа теплохода "Дунфанчжисин" ("Звезда Востока"), потерпевшего крушение на реке Янцзы в уезде Цзяньли.

Как передает Report, за трое суток поисково-спасательной операции было спасено 14 человек, шансы найти выживших среди еще 360 пропавших без вести людей крайне малы.

В настоящее время спасатели продолжают поднимать судно - к утру пятницы корпус удалось перевернуть на 90 градусов, над водой показался борт теплохода и фрагменты палубы.

Руководство спасательной операции приняло решение поднять теплоход для скорейшего поиска пропавших без вести людей.

"Решение поднять "Звезду Востока" принято в связи с тем, что вероятность того, что на судне могут оставаться живые люди, крайне мала", - сказал ранее на пресс-конференции официальный представитель министерства транспорта КНР Сюй Чэнгуан.

Туристический теплоход "Дунфанчжисин", следовавший из Нанкина в Чунцин, потерпел крушение на реке Янцзы, в районе города Цзяньли, 1 июня. На его борту находились 456 человек, 14 из них были спасены, найдены тела 82 погибших.

Судьба 360 человек остается неизвестной. Капитан и старший механик судна были спасены, а затем арестованы. По их версии, причиной крушения стала сильная буря.