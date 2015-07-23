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    ​Число жертв крушения корабля в Египте достигло 15-ти человек

    Находящиеся в больнице источники отмечают о гибели 22 человек

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Число жертв крушения 22 июля корабля на реке Нил достигло 15-ти человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, информацию распространило министерство внутренних дел Египта.

    В информации говорится, что на затонувшем в реке корабле погибли 15 человек, а 6 человек удалось спасти.

    Как сообщают находящиеся в больнице источники, в результате крушения погибли 22 человека, ранено 5, пропали без вести 10 человек.

    По словам официального представителя министерства здравоохранения Хусама Абдулгафара, поисково-спасательные работы на месте крушения корабля продолжаются. 

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