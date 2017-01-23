Число жертв крушения грузового Boeing под Бишкеком возросло до 39 человек

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Число жертв крушения под Бишкеком грузового самолета Boeing 747 возросло до 39 человек.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на министерстве здравоохранения Киргизии.

В научно-исследовательском Центр травматологии и ортопедии республики скончался 29-летний Сагынбек Рахманов, который был доставлен в лечебное заведение с места падения самолета", - отметили в ведомстве. По словам его сотрудников, причиной смерти молодого человека стали полученные им многочисленные ожоги.

"Наши сотрудники сделали все от них зависящее, однако спасти пациента не удалось", - подчеркнули в Минздраве.

"На данный момент в больницах и клиниках Бишкека остаются около 10 человек, которые получили ранения во время падения самолета", - уточнили в министерстве.

Принадлежащий одной из турецких компаний Boeing, который следовал по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, разбился возле аэропорта Манас столицы Киргизии при заходе на посадку.