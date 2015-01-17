В результате крушения буксира на востоке Китая погибли 22 человека

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В результате крушения буксира на реке Янцзы в провинции Цзянсу на востоке Китая погибли 22 человека, еще трое были спасены. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, власти провинции заявили, что спасатели нашли тела всех членов экипажа судна.

В сообщении властей отмечается, что находившиеся на борту восемь иностранцев - граждане Сингапура, Малайзии, Индонезии, Индии и Японии - погибли.

Инцидент произошел во время испытаний 30-метрового буксира "Wanshenzhou 67" на канале "Фубэй".

"Wanshenzhou 67" водоизмещением 368 тонн был построен в октябре прошлого года на машиностроительном предприятии Bengbu Shenzhou Machinery в провинции Аньхой. Как сообщили ранее СМИ, испытания буксира проходили без согласования с портовыми властями.