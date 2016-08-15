Число жертв крупного ДТП в Египте выросло до 22 человек

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ До 22 человек возросло число погибших в результате крупного ДТП, произошедшего в понедельник на трассе Эль-Мансура - Каир в Египте.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает новостной портал "Аль-Масриюн".

Пострадавшими числятся еще 15 человек.

Ранее сообщалось о 17 погибших и 13 раненых.

По имеющейся на данный момент информации, маршрутка столкнулась с рейсовым автобусом из-за несоблюдения скоростного режима.