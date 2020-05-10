​Число жертв коронавируса в США приближается к 80 тысячам

Свыше 25 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за сутки, скончались более 1,6 тысячи человек.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, за последние сутки в США зарегистрировали 25 621 новый случай заражения, днем ранее этот показатель составлял 26 906.

За 24 часа в США скончались 1 615 пациентов с COVID-19, днем ранее сообщалось о 1 518 летальных исходах.

По данным университета, в США за все время коронавирусом заразились более 1 309 541 человек, скончались 78 794.