​Число жертв коронавируса в США превысило 100 человек

Число людей, которые умерли в США из-за заражения коронавирусом, достигло 105.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие оценки привел 17 марта университет Джонса Хопкинса.

Согласно данным, полученным им от федеральных властей и официальных представителей штатов, в стране были зарегистрированы 6 233 случая заражения, выздоровели 17 человек.

Телеканал CNN сообщил также, что случаи заражения выявлены уже во всех 50 штатах и федеральном округе Колумбия. Ранее штат Западная Вирджиния оставался единственным, где не обнаружили ни одного инфицированного. Как отмечает телеканал, теперь случаи заражения зарегистрированы и здесь.