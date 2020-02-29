Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,8 тысячи человек

Число жертв нового коронавируса в Китае составило 2 835 человек, выздоровели более 39 тыс., инфицировано свыше 79,2 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 29 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В пятницу ведомство проинформировало о 2 788 жертвах, более чем 78,8 тыс. инфицированных и 36,1 тыс. выздоровевших. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составил 3,57% вместо 3,53% днем ранее. Количество ежесуточно регистрируемых новых случаев заражения возросло на 100, составив 427, число зафиксированных за минувший день летальных исходов увеличилось на три, до 47.