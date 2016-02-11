Число жертв конфликта в Сирии приблизилось к полумиллиону человек

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сирийский конфликт унес почти полмиллиона жизней. Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные доклада Сирийского центра политических исследований, выдержки из которого приводит в четверг британская газета The Guardian.

Число жертв оценивается в 470 тыс. человек, что почти в два раза превышает цифру в 250 тыс., которые обнародовала ООН полтора года назад, пишет издание на своем сайте.

В общей сложности с начала конфликта в марте 2011 года 11,5% населения Сирии были убиты или пострадали. Число раненых оценивается в 1,9 млн. человек.

По оценкам исследовательского центра, экономика страны из-за войны потеряла 255 млрд. долларов.

Сирийский центр политических исследований с недавних пор базируется в Дамаске.