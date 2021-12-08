Число жертв извержения вулкана в Индонезии возросло до 39

Число погибших в результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява увеличилось до 39.

Число погибших в результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява увеличилось до 39.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

Сообщается, что в результате извержения вулкана пострадали 105 жителей. При этом 23 человека получили серьезные травмы. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию: 12 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее в провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру. Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява. На территории Индонезии находятся почти 130 активных вулканов.