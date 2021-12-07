Число жертв извержения вулкана в Индонезии возросло до 34

Число погибших в результате извержения вулкана Семеру на острове Ява увеличилось до 34 человек.
Как передает Report, об этом сообщил информационный портал
По данным издания, 16 человек пропали без вести. При этом более 2 тыс. жилых построек получили повреждения в результате извержения вулкана.
Как сообщил информационный портал, поисково-спасательная операция в провинции Восточная Ява продолжается.
Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява. На территории Индонезии находится почти 130 активных вулканов.