Число жертв извержения вулкана в Индонезии возросло до 34

Число погибших в результате извержения вулкана Семеру на острове Ява увеличилось до 34 человек.

Число погибших в результате извержения вулкана Семеру на острове Ява увеличилось до 34 человек.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал Kompas со ссылкой на национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

По данным издания, 16 человек пропали без вести. При этом более 2 тыс. жилых построек получили повреждения в результате извержения вулкана.

Как сообщил информационный портал, поисково-спасательная операция в провинции Восточная Ява продолжается.

Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява. На территории Индонезии находится почти 130 активных вулканов.