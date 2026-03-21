Число жертв израильских ударов по Ливану превысило тысячу человек

В результате последних ударов Израиля по территории Ливана погибли по меньшей мере 20 человек, еще 57 получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera, с 2 марта общее число погибших вследствие израильских атак достигло 1021 человека, число пострадавших возросло до 2641.

Помимо этого, 134 616 жителей были вынуждены покинуть свои дома.