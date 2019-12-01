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Число жертв эпидемии кори на Самоа возросло до 48 человек

​Число жертв эпидемии кори на Самоа возросло до 48 человек

Число скончавшихся от эпидемии кори на Самоа достигло 48 человек, зафиксированы более 3,5 тысячи случаев заболевания.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее правительство островного государства сообщило о 39 погибших и почти 3 тысячах случаев заболевания.

Согласно данным, опубликованным в Twitter правительства в воскресенье, с начала вспышки в середине октября было зарегистрировано 3530 случаев заболевания, из которых 173 - за последние 24 часа. Среди 48 погибших 44 - дети в возрасте от 0 до 4 лет. С начала массовой вакцинации населения островного государства прививки сделаны уже почти 57 тысячам человек.

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