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В мире жертвами COVID-19 стали более 4,5 млн человек

В мире жертвами COVID-19 стали более 4,5 млн человек Число погибших из-за коронавируса в мире превысило отметку в 4,5 миллиона человек.
Другие страны
30 августа 2021 г. 05:53
В мире жертвами COVID-19 стали более 4,5 млн человек

Число погибших из-за коронавируса в мире превысило отметку в 4,5 миллиона человек.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Так, количество летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигает 4 500 291. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 216,3 миллиона.

Наибольшее число смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в США - более 637 тысяч.

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