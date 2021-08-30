В мире жертвами COVID-19 стали более 4,5 млн человек

Число погибших из-за коронавируса в мире превысило отметку в 4,5 миллиона человек.

Число погибших из-за коронавируса в мире превысило отметку в 4,5 миллиона человек.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Так, количество летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигает 4 500 291. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 216,3 миллиона.

Наибольшее число смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в США - более 637 тысяч.