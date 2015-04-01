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    Число жертв циклона "Никлас" в ФРГ, Австрии и Швейцарии возросло до 11

    Согласно последним данным, еще двое мужчин погибли в немецком Рейнланд-Пфальце

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Число жертв циклона "Никлас" в ФРГ, Австрии и Швейцарии достигло 11, при этом девять из них - жители Германии. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, пишет издание Sueddeutsche Zeitung.

    Ранее сообщалось о девяти погибших.

    Согласно последним данным, еще двое мужчин погибли в немецком Рейнланд-Пфальце: на автомобили, в которых они находились, упали деревья.

    В результате стихии также пострадали несколько человек. Так, в немецком Веймаре дерево упало на проходившую мимо женщину с двумя дочерьми, одна из них получила тяжелое ранение.

    Во многих городах страны, в том числе в Берлине, во вторник шел снег. Скорость ветра на побережье Балтийского моря достигала 100 км в час, на самой высокой точке Германии, горе Цугшпитце, метеорологи зафиксировали скорость ветра в 192 м в секунду.


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