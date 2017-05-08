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    Минимум 18 человек погибли при аварии в шахте в Китае

    Спасателям удалось освободить 37 горняков

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Количество жертв выброса газа на угольной шахте в Китае увеличилось до 18 человек.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Синьхуа.

    Инцидент произошел в воскресенье днем в городском округе Хуанфэнцяо в провинции Хунань. В момент ЧП в шахте находились 55 горняков. Ранее сообщалось о трех погибших и многих пострадавших.

    Спасателям удалось освободить 37 горняков. Отмечается, что к настоящему моменту подтверждена гибель 18 человек. Правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.

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