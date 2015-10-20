​Число жертв авиакатастрофы в Колумбии увеличилось до шести

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Число жертв падения небольшого самолета на пекарню в столице Колумбии Боготе возросло до шести.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили местные власти.

Ранее сообщалось о пяти погибших. Небольшой самолет Beechcraft-60 упал на пекарню в районе Вилья-Лус. По сообщению местного Минздрава, скончалась одна женщина из числа раненых, она получила ожоги почти 90% тела.

Состояние четырех взрослых и одного ребенка, пострадавших при авиакатастрофе, оценивается врачами как критическое, все раненые имеют серьезные ожоги, отмечает портал El Tiempo. Общее число раненых составило 15 человек.

Самолет упал на землю вечером минувшего воскресенья после взлета из аэропорта Боготы. Причиной катастрофы стали технические неполадки в двигателе.