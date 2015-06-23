Число жертв аномальной жары в Пакистане за сутки составило 200 человек

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 400 человек скончались из-за аномальной жары на юге Пакистана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Только за минувшие сутки скончались не менее 200 человек", - приводит индийский телеканал NDTV слова представителя больницы города Карачи.

Минувшая суббота стала самым жарким днем года в Карачи - административном центре провинции Синд и крупнейшем городе страны. Столбики термометров там поднялись до 45 градусов Цельсия, а в округах Джейкобабад, Ларкана и Суккур было зарегистрировано 48 градусов.

Правительство Синда объявило о введении в больницах чрезвычайной ситуации, вернув на работу всех врачей, которые находились в отпусках.