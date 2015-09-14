Число зданий, разрушенных при пожарах в Калифорнии, возросло до 400

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Количество домов, разрушенных в результате сильных пожаров, обрушившихся на северную часть американского штата Калифорния, достигло 400, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным представителей департамента лесного хозяйства и пожарной охраны штата Калифорния, разрушениям также подверглись два многоквартирных комплекса и 10 предприятий.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 100 домов были уничтожены лесными пожарами в округе Лейк, к юго-востоку от города Сакраменто были разрушены 81 дом и 51 хозяйственная постройка. Также сообщалось о гибели одного пожарного.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел режим чрезвычайной ситуации в районе округов Лейк и Напа в связи с лесными пожарами на севере штата.