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Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая выросло до 1076

Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая выросло до 1076

Число случаев заражения коронавирусом COVID-2019 за пределами материкового Китая достигло 1076 в 26 странах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"За пределами Китая зарегистрировано 1076 случаев заражения COVID19 в 26 странах, из которых семь случаев - летальные", - приводятся слова главы ВОЗ в Twitter организации.

При этом он уточнил, что более половины этих случаев зарегистрированы среди пассажиров карантинного лайнера Diamond Princess в Японии.

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