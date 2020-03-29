Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 81,4 тысячи человек

Количество заразившихся коронавирусом нового типа в Китае за последние сутки возросло на 45, количество смертей пациентов увеличилось на пять, выздоровели еще 477 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 29 марта сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, все летальные исходы зафиксированы в провинции Хубэй. При этом за сутки там не зафиксировано ни одного нового случая инфицирования.

Общее число выявленных случаев заражения в стране за все время эпидемии достигло 81 439, умерли 3 300. Лишь один случай инфицирования оказался не завозным