​Число зараженных коронавирусом в Румынии превысило 1800 человек

Число заболевших COVID-19 в Румынии выросло до 1 815, еще пять человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

"В Румынии на данный момент подтверждено 1 815 случаев заражения коронавирусом, 206 пациентов вылечились и были выписаны. Всего в Румынии умерли 43 человека из-за коронавируса", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее власти страны сообщали о 1 760 случаях заражения, 38 пациентов скончались.