Число зараженных коронавирусом в Молдове превысило 7,5 тыс.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдове за сутки выросло на 232, до 7 537.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Еще 232 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдове, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 7 537. Всего 3 975 человек были вылечены, а 274 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.