Число зараженных коронавирусом в Индонезии превысил 36 тыс.

Общее число случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 36 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

По данным Минздрава, всего с начала вспышки в стране медики выявили 36 406 случаев заражения, за сутки число случаев увеличилось на 1 111. Накануне прирост составлял 979 зараженных. За время распространения болезни в Индонезии скончались 2 048 зараженных. После заболевания COVID-19 в Индонезии выздоровели 13 213 человек или 36,3% от общего числа заразившихся.