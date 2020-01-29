​Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до четырех

Три новых заражения новым типом коронавируса подтвердили в немецкой Баварии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по сообщению регионального минздрава, все трое заболевших работали в одной компании с первым инфицированным.

"Баварское министерство здравоохранения было проинформировано, что еще три человека заразились новым типом коронавируса в Баварии. Эти пациенты также являются сотрудниками фирмы в Штарнберге, в которой работает первый инфицированный", - говорится в пресс-релизе.

О первом случае стало известно в ночь на вторник. Гражданин Германии заразился коронавирусом в ходе семинара на работе, общаясь с сотрудницей из Китая, к которой недавно приезжали родственники из Уханя - эпицентра заболевания. По возвращении из Германии она обратилась к врачу, у нее диагностировали пневмонию, возбудителем которой стал коронавирус. Подтверждение этому, баварские врачи получили от китайских служб.