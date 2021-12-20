Число заражений коронавирусом на базе ВМС США в Японии достигло 186

Врачи выявили заражение новым коронавирусом у 186 человек на базе ВМС США Кэмп-Хансен в самой южной префектуре Окинава.

Врачи выявили заражение новым коронавирусом у 186 человек на базе ВМС США Кэмп-Хансен в самой южной префектуре Окинава.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

В связи с этим губернатор Окинавы Дэнни Тамаки созвонился с командованием американского контингента в префектуре и потребовал от них запретить военным покидать территорию базы.

Ранее сообщалось, что коронавирус на военный объект занесли солдаты, недавно прибывшие на базу из-за рубежа в рамках ротации состава. При этом американская сторона не может определить, заразились ли военнослужащие штаммом "омикрон", поскольку на базе отсутствует оборудование, необходимое для проведения анализа генома вируса. По данным агентства Kyodo, власти префектуры Окинава предлагали американской стороне провести соответствующий анализ, однако получили отказ, который американское командование объяснило защитой личных данных своих военнослужащих.

В то же время по крайней мере у трех японских гражданских наемных рабочих с базы также был выявлен коронавирус. При этом анализ генома вируса показал, что это штамм "омикрон".